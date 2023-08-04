В Канаде отказались от заявки на проведение Игр Содружества по финансовым причинам

Канадская провинция Альберта отозвала свою заявку на проведение у себя Игр Содружества 2030 года. Власти провинции объяснили это растущей стоимостью проведения подобного мероприятия, сообщает BBC. По словам министра спорта и туризма Джозефа Шоу, на Игры Содружества пришлось бы потратить около $2 млрд, но это «слишком высокая нагрузка для нашей провинции».

Игры Содружества — международные спортивные соревнования, которые проводятся каждые четыре года и в которых принимают участие спортсмены более 50 государств, входящих в Содружество наций, объединяющее в основном бывшие британские колонии. Проводятся с 1911 года. В 2026 году должны пройти в 23-й раз. Согласно прежним планам, соревнования в рамках Игр Содружества должны были проходить в Альберте в течение 11 дней в августе 2030 года. Соревнования планировалось проводить в городах Калгари и Эдмонтон, а также в районах проживания представителей коренных народностей кри и сарси. Федерация Игр Содружества (CGF) выразила свое сожаление по поводу решения провинции, но поблагодарила всех тех, кто работал над реализацией этой заявки, и заявила об уверенности в том, что Альберта непременно «будет потрясающим местом» для проведения Игр в будущем.

После отказа Альберты не осталось никаких конкретных претендентов на проведение этого спортивного мероприятия в 2030 году. Между тем в прошлом месяце от проведения Игр Содружества 2026 года отказался австралийский штат Виктория, чья заявка была уже утверждена CGF. Причина для отказа такая же, как и в случае в Альбертой,— слишком высокие издержки, связанные с проведением столь масштабного мероприятия. Власти штата Виктория оценили расходы в $4,8 млрд.

Алена Миклашевская