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Коммерсантъ FM
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Австралия отказалась от проведения Игр содружества из-за связанных с ними высоких расходов

Власти австралийского штата Виктория объявили об отказе от организации и проведения Игр содружества, которые должны были пройти в четырех городах штата в марте 2026 года. Глава правительства Виктории Дэниел Эндрюс заявил, что проведение такого мероприятия может проделать в бюджете штата дыру в 7 млрд австралийских долларов ($4,8 млрд).

Игры Содружества — международные спортивные соревнования, которые проводятся каждые четыре года и в которых принимают участие спортсмены более 50 государств, входящих в Содружество наций. Проводятся с 1911 года. В 2026 году должны пройти в 23-й раз. Австралия до этого уже пять раз принимала это мероприятие.

«Скажем честно, 6–7 млрд австралийских долларов за 12-дневное спортивное мероприятие — мы на это не пойдем. Я не буду забирать деньги у больниц и школ, чтобы провести мероприятие, затраты на которое в три раза превысят те расчеты, которые были сделаны в прошлом году»,— заявил господин Эндрюс. Он также добавил, что эти расходы более чем в два раза превысят экономическую выгоду, которую Игры содружества могут принести штату. Власти Виктории объявили о расторжении соглашения, подписанного со штатом как с принимающей стороной, и готовы немедленно приступить к урегулированию всех возникающих юридических вопросов, включая издержки. Правительство штата выражает надежду, что Федерация игр содружества успеет найти другую страну-организатора для мероприятия 2026 года.

Между тем в австралийской Ассоциации игр содружества уже раскритиковали решение властей Виктории, назвав его «более чем разочаровывающим». По мнению главы ассоциации Крейга Филлипса, представленные расчеты слишком завышены. Разочарование по поводу отказа Виктории выразило и руководство Австралийского олимпийского комитета.

Алена Миклашевская

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