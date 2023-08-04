В Екатеринбурге с 22 августа по 30 сентября перекроют участок улицы Мраморская

Участок улицы Мраморская в Екатеринбурге перекроют с 22 августа до 30 сентября. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничение будет введено в районе дома № 28 по ул. Мраморской, от ул. Павлодарской до ул. Благодатской.

По данным администрации, на участке будут производиться работы по строительству водопровода. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по ул. Павлодарской, Самолетной, Благодатской и переулку Короткий. Изменений в маршрутах движения общественного транспорта не будет.

Напомним, в Екатеринбурге 5 и 6 августа перекроют несколько участков центра города из-за спортивных мероприятий. Кроме того, перекрытия в центре ожидаются и с 11 по 19 августа — в дни празднования 300-летия города.

Полина Хабарова

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