Инвесторы не торопятся в хайтек

С начала года объем венчурных инвестиций в стартапы, в том числе в высокотехнологичные, упал более чем вдвое. Даже рост интереса к ИИ и чатботам нового поколения пока не может поддержать венчурный рынок. Эксперты объясняют осторожность инвесторов целым рядом факторов — высокими учетными ставками мировых ЦБ, сохраняющейся инфляцией и общей макроэкономической неопределенностью, вызванной геополитическими рисками. Наиболее перспективными направлениями для венчурных инвестиций сейчас считают ИИ, нейросети и инновационную энергетику. Интерес к ним проявляет даже военный блок НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инвестициям мешает политика

По данным исследовательской компании PitchBook, мировой объем венчурных инвестиций за первую половину года упал почти вдвое. Исследователи насчитали сделки на общую сумму $173,9 млрд, что на 48% меньше, чем за первую половину 2022 года. Количество же сделок сократилось на 19%.

Эксперты отмечают, что даже всплеск интереса к инвестициям в ИИ, особенно в нейросети и чатботы — на волне популярности ChatGPT — не смог как следует поддержать рынок. Из общего объема $173,9 млрд инвестиции в стартапы, занимающиеся разработками в области ИИ, составили $40 млрд. В том числе $10 млрд, которые вложила корпорация Microsoft в разработчика ChatGPT — компанию OpenAI.

Самое значительное падение интереса венчурных инвесторов к стартапам зафиксировано в Латинской Америке — там объем сделок упал в первом полугодии на 86%.

На втором и третьем местах по снижению венчурных инвестиций Европа и США — с 69% и 65% соответственно.

В 2021 году, когда на фоне пандемии COVID-19 резко возрос спрос на сервисы высокотехнологичных компаний, рынок венчурного капитала достиг рекордного объема. Были заключены сделки на общую сумму $745 млрд.

Исследователи полагают, что рекордный объем вложений в стартапы в 2021 году также может быть причиной низкой динамики на рынке в этом году.

Стартапы, обеспечившие тогда для себя неплохие объемы финансирования, и инвесторы, вложившие в них средства, предпочитают занимать выжидательную позицию на нынешнем слабом рынке. Они опасаются убытков при размещении на бирже или других способах выхода из капитала.

«Многие компании могут получить гораздо меньше средств, вложенных тогда»,— сообщила в интервью Reuters партнер инвсткомпании Bessemer Venture Partners Мэри Д’Онофрио.

Исследователи PitchBook отмечают, что инвесторов отпугивает от вложений в стартапы целый ряд факторов. Основными называются переоценка стоимости стартапов на фоне растущих учетных ставок и инфляции, слабая динамика на рынке первичных размещений акций на бирже (IPO) и других способов заработка для венчурных инвесторов, вкладывающихся в небольшие перспективные компании с целью увеличения их стоимости и последующей продажи или вывода на биржу.

Неутешительные выводы PitchBook подтвердили и исследователи международной консалтингово-аудиторской компании KPMG. В конце июля они выпустили доклад, в котором говорится, что во втором квартале мировой рынок венчурных инвестиций сократился до $77,4 млрд. Снижение продолжается уже шестой квартал подряд.

По сравнению с первым кварталом этого года снижение составило 10%. По количеству же сделок (7783) сокращение оказалось еще больше — на 23%. Помимо роста процентных ставок и остающихся рисков инфляции эксперты KPMG называют причинами военный конфликт на Украине и возникшие в марте-апреле опасения по поводу стабильности на банковском рынке США и Европы.

KPMG подсчитала, что больше всего венчурных инвестиционных сделок во втором квартале было совершено в регионе Северная и Южная Америка — $42,9 млрд.

На втором рынке с двукратным отставанием рынок Азии — $20,1 млрд.

Европа оказалась лишь на третьем месте с $13,5 млрд.

«На мировом рынке венчурных инвестиций продолжает преобладать неопределенность — в условиях геополитической напряженности, высокой инфляции и возможности новых повышений ставки в ряде ключевых юрисдикций»,— отмечает Конор Мур, глава подразделения KPMG по частным инвестициям в регионе Северная и Южная Америка. По его мнению, венчурные инвесторы по всему миру во втором квартале вели себя крайне осторожно, тщательно изучая потенциальные сделки и давая приоритет прибыльности и долгосрочной жизнеспособности бизнес-моделей стартапов.

«Это довольно интересный период времени — мы давно не видели такого уровня экономической и геополитической неопределенности, которая наложилась на феномен такой технологии, как ИИ — которая одновременно и волнует, и привлекает, и вызывает опасения своими возможностями по изменению существующего порядка в мире. Будет очень увлекательно наблюдать за битвой этих двух сил»,— считает Конор Мур.

Азия нам не поможет

Слабая динамика на рынке венчурных инвестиций и стартапов наблюдается и в Азии. Причем во втором квартале ситуация даже ухудшилась по сравнению с первым кварталом. По подсчетам исследовательской компании Preqin, которые приводит телеканал CNBC, ориентированные на Китай венчурные фонды привлекли во втором квартале лишь $2,7 млрд. Это более чем на 50% меньше, чем в первом квартале текущего года.

Во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) за второй квартал венчурные инвестиции составили $4,5 млрд. Это является рекордно низким уровнем за последние пять лет.

Говоря о причинах происходящего на венчурном рынке АТР и, в частности, Китая, эксперты отмечают возросшие регуляторные риски. «Всякий раз, когда добавляется новый элемент регуляторного риска либо вероятности того, что правительство может изменить свою политику (в отношении контроля за венчурными инвестициями.— "Ъ"), это повышает общие риски, которые не может не учитывать любой венчурный инвестор»,— сообщил партнер американской юридической фирмы Brown Rudnick Эндрю Шерман.

Ситуацию осложняет и замедление восстановления китайской экономики. Исследователи из Preqin полагают, что такая тенденция может привести к тому, что в текущем году рынок венчурных инвестиций в АТР может сократиться до минимума за последние десять лет.

«На фоне текущей макроэкономической неопределенности и геополитических трений инвесторы продолжают занимать осторожную позицию,— полагает вице-президент Preqin Анджела Лаи.— В настоящее время мы не видим, чтобы многие инвесторы стремились либо вернуться, либо впервые вложить средства непосредственно в китайский рынок (стартапов.— "Ъ")».

Энергетический луч в конце тоннеля

На фоне довольно пессимистичной общей картины эксперты выделяют несколько позитивных моментов, которые в будущем могут стимулировать восстановление рынка. Прежде всего это сегмент ИИ, нейросетей и чатботов, который показал неплохую динамику в этом году после громкого дебюта ChatGPT в конце 2022 года.

Помимо уже упомянутой ранее инвестиции Microsoft на $10 млрд в компанию OpenAI, Google в мае инвестировал $450 млн в стартап Anthropic, которая занимается ИИ и основана бывшими сотрудниками все той же OpenAI.

В конце июня еще один ИИ-стартап Inflection привлек $1,3 млрд.

В числе венчурных инвесторов — компании Nvidia, Microsoft, а также сооснователь LinkedIn, известный интернет-предприниматель Рид Хоффман, бывший глава Google Эрик Шмидт и основатель Microsoft Билл Гейтс. В рамках этого раунда инвестиций вся компания Inflection, представившая свой чатбот Pi весной, была оценена в $4 млрд.

Среди других перспективных направлений для венчурных инвестиций в этом году KPMG называет альтернативную энергетику, технологии хранения энергии и технологии по очистке окружающей среды.

«Продолжающийся конфликт между Россией и Украиной, растущая озабоченность в отношении доступности энергии и затрат на добычу и хранение энергии, растущий интерес к технологиям чистой энергетики стимулирует интерес (венчурных инвесторов.— "Ъ") к энергетике. Этот тренд наблюдался во втором квартале по мере того, как венчурные инвесторы демонстрировали интерес к самым разным сегментам инновационной энергетики — от солнечных и ветряных электростанций, до водородной и атомной энергетики, встроенной в систему обеспечения энергии для электрического транспорта»,— отмечает KPMG.

Лидером в этом направлении по итогам минувшего квартала стала Германия — именно там были заключены самые крупные сделки по венчурным инвестициям в инновационную энергетику.

В конце июня гамбургский стартап 1Komma5°, занимающийся солнечной энергетикой, привлек €430 млн, а вся компания была оценена в €1 млрд.

Еще одной крупной венчурной сделкой в Европе стал раунд финансирования ирландского стартапа Jolt Energy, который привлек €150 млн на расширение в ЕС и США своей сети зарядных станций для электромобилей.

Неожиданную поддержку рынок венчурных инвестиций может получить и от международных организаций. На минувшей неделе стало известно, что НАТО создало $1 млрд фонд инвестиций в стартапы, которые «призваны защищать и развивать фундаментальные принципы: безопасность, свободу и развитие человеческого потенциала». Среди сфер, в которых заинтересован венчурный фонд NIF (NATO Innovation Fund), называются ИИ и автономный транспорт, биотехнологии, квантовые компьютеры, инновационная энергетика и материалы.

Первые раунды инвестиций ожидаются уже в сентябре. В работе фонда принимают участие все страны-члены НАТО, включая недавно принятую Финляндию и пока не вошедшую в альянс Швецию. Они внесли в фонд по €40 млн.

Евгений Хвостик