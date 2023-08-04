Центр боевой спецподготовки для участия в СВО создадут в Нижегородской области

В Нижегородской области будет создан профессиональный центр специального назначения «Сталь» для подготовки бойцов к участию в спецоперации на Украине. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин, центр будет готовить бойцов для выполнения наиболее сложных боевых задач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Создается центр совместно со Штабом Захара Прилепина. Руководителем проекта станет Сергей Вихарев. По словам губернатора, это человек с большим боевым опытом, участник штурма Бахмута.

«Строительство лагеря уже идет, ведется разработка программ подготовки и подбор инструкторского состава, формируется система отбора бойцов для обучения. В планах — полноценная боевая и технологическая подготовка бойцов перед отправкой в нижегородские подразделения для обеспечения их максимальной боеспособности»,— глава региона. Также в учебном центре будут доступны программы по тактической медицине и курсы операторов беспилотников.

Как писал «Ъ-Приволжье», в марте в нижегородском заксобрании обсуждался вопрос, как до конца года набрать для участия в спецоперации 10 тыс. добровольцев. В июле региональные власти заявили о начале формирования трех «именных» добровольческих батальонов. Мотострелковый батальон назовут в честь святого Серафима Саровского, два танковых батальона получат название «Ивлиев» и «Горький».

Андрей Репин