Пожар на складе в Яхроме локализован на площади почти 2 тыс. кв. метров

В Главном управлении МЧС России по Московской области сообщили, что крупный пожар на складе с резиной и пластиком в городе Яхрома локализован на площади почти 2 тыс. кв. м. В результате возгорания никто не пострадал.

«Пожар локализован. По уточненной информации, площадь составляет 1950 кв. м»,— пояснили в ведомстве, уточнив, что сейчас пожарные заканчивают ликвидацию пожара.

Отмечается, что обстановка в районе склада, где произошел пожар, «спокойная», погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Согласно информации агентства «РИА Новости», пожар в Яхроме начался рядом с домом №1 в Шлюзовом переулке. Как следует из данных карт, рядом находится автоцентр «Лада».

Александр Кислов