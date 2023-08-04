В подмосковной Яхроме загорелся склад с резиной и пластиком

На складе с резиной и пластиком в Яхроме в Подмосковье начался пожар. Площадь возгорания устанавливается. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В Яхроме горит склад с резиной и пластиком. Сильное задымление. Есть угроза соседнему складу»,— сообщил собеседник ТАСС. В управлении МЧС по Подмосковью, в свою очередь, сообщили, что на месте пожара «обстановка спокойная». Площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. м.

По данным агентства «РИА Новости», пожар начался рядом с домом №1 в Шлюзовом переулке. Как следует из данных карт, рядом находится автоцентр «Лада».

Олеся Павленко