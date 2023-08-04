Российская фигуристка Софья Самоделкина получила казахстанский паспорт

Российская фигуристка Софья Самоделкина стала гражданкой Казахстана. По информации телеканала «Матч ТВ», казахстанский паспорт спортсменка получила в ускоренном порядке, она рассчитывает в ближайшее время начать выступать за национальную сборную страны. Однако Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не собирается согласовывать переход фигуристки в сборную иностранного государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Самоделкина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Софья Самоделкина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«16-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина пошла по пути ускоренного получения гражданства, так как у нее родственник в семье рожден в Казахстане. Паспорт Казахстана она уже получила, ждет открепления от Федерации фигурного катания на коньках России»,— сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания «Спорт-Экспресс», фигуристка на протяжении двух месяцев пытается добиться разрешения на переход в команду Казахстана. Сторона фигуристки требует отпустить ее, однако на данный момент руководство ФФККР отказывается согласовать смену спортивного гражданства Самоделкиной.

Софья Самоделкина — серебряный призер Гран-при среди юниоров в Словении (2021), серебряный призер первенства России среди юниоров (2022), победитель финала Кубка России среди юниоров (2020), победитель мемориала Дениса Тена (2021) в соревнованиях юниоров.

Самоделкина выступает в женском одиночном катании. Она является девятой одиночницей, исполнившей четверной прыжок, и пятнадцатой, исполнившей тройной аксель на международных соревнованиях. Она — вторая фигуристка после Александры Трусовой, которая выполнила все четверные прыжки, кроме четверного акселя, на тренировках. Самоделкина — первая одиночница, которая попыталась выполнить четверной риттбергер на соревнованиях, но прыжок не был засчитан из-за недокрута. Является второй после Софьи Акатьевой российской фигуристкой, сделавшей тройной аксель и четверной сальхов в одной программе.

Александр Кислов