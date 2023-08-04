В Тюмени в августе на десять дней изменится маршрут автобусов №39 и №77

Маршрут автобусов №39 и №77 в Тюмени изменится с 10 по 20 августа. Как сообщили в пресс-службе «Тюменьгортранс», это связано с ремонтными работами по ул. Заречный проезд около дома №33.

По данным «Тюменьгортранс», автобусы десять дней будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршрутам объезда.

Напомним, с 29 июля в Тюмени в маршрут автобуса №134 «з-д Медоборудования – с/о Ясная поляна» добавились остановки «Индустриальный парк» в прямом и обратном направлениях. Кроме того, до 17 августа из-за ремонта труб перекрыт участок улицы от Восточного проезда, 138 до дома №140 по ул. 30 лет Победы. Объехать можно по ул. 30 лет Победы и ул. Моторостроителей. До 28 августа перекрыта ул. 9 Января на участке от ул. Тимирязева до ул. 2-й Степной переулок. Объехать можно по ул. Калинина и ул. Транспортная.

Полина Хабарова

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