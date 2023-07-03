В Тюмени в июле и августе перекроют четыре участка дороги из-за ремонта труб

В Тюмени с 4 июля до 28 августа будут перекрывать четыре участка дороги, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Ограничения для движения транспорта будут введены из-за ремонта тепловых сетей.

• С 4 по 11 июля будет перекрыта дорога по ул. Казачьи Луга около дома на ул. Домостроителей, 26/3. Объехать участок можно по ул. Вересковая и ул. Лесопарковая;

• С 6 июля по 16 июля — возле ул. Фабричной, 6. Объехать можно будет по ул. М. Горького;

• С 5 июля по 17 августа — от Восточного проезда, 138 до дома №140 по ул. 30 лет Победы. Объезд по ул. 30 лет Победы и ул. Моторостроителей;

• С 10 июля по 28 августа будет перекрыта ул. 9 Января на участке от ул. Тимирязева до ул. 2-й Степной переулок. Объехать можно по ул. Калинина и ул. Транспортная.

Напомним, в Тюмени со 2 июля изменилась схема движения автобусов №№ 2, 9, 85 и 99. Протяженность маршрутов увеличилась из-за изменения организации движения на пересечении Обхода Тюмени с ул. Авторемонтной.

Полина Хабарова

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