В екатеринбургском летнем парке «Уралмаш» установят колесо обозрения

На территории летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге установят 25-метровое колесо обозрения. Как сообщили в Telegram-канале парка, также на центральной площади парка снесут ветхое здание, а на его месте появится новый асфальт.

По данным канала, колесо будет всесезонным. Летом в 18-ти закрытых кабинках будет работать кондиционер, а зимой — обогреватель. Полный оборот колеса будет происходить за пять минут.

Свердловская область заняла первое место во всероссийском голосовании на благоустройство. Свой голос отдали более 816 тыс. свердловчан. Необходимый порог в 25%, позволяющий получить федеральное финансирование, от численности жителей старше 14 лет преодолели все муниципалитеты за исключением Екатеринбурга, при этом за «Уралмаш» проголосовали более 60% от общего числа голосов за все объекты города.

Несмотря на отсутствие госбюджета, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что летний парк начнут реконструировать в 2024 году.

Полина Хабарова

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