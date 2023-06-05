Почти 2 млн уральцев проголосовали за реконструкцию общественных мест

В рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для комплексного благоустройства в 2024 году приняли участие около 2 млн жителей Уральского федерального округа (УрФО), сообщили в пресс-службе полпредства округа. Наибольшую активность проявили жители Свердловской, Челябинской областей и Ямала.

По данным полпредства, на выбор жителей УрФО были представлены 502 объекта в 141 муниципалитете. Реконструкция набравших большее количество голосов объектов начнется в 2024 году. Всего по стране в голосовании приняли участие 14 млн россиян.

В 2021 в голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» приняли участие 1,3 млн жителей УрФО, в 2022 году — 1,5 млн.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что летний парк «Уралмаш» начнут реконструировать в 2024 году.

Полина Хабарова

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