Польше нужен €1 млрд от ЕС для экспорта украинского зерна

Польша предоставила Еврокомиссии расчеты инвестиций, необходимых для увеличения экспорта зерна и других сельхозпродуктов с Украины через польско-украинскую границу. Общий объем инвестиций составляет €1 млрд, сообщил постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось в интервью PAP.

«Уже полтора года мы хотим увеличить транзит украинского зерна в третьи страны, особенно в Африку. Однако для этого нужны инвестиции, и мы повторяем наши конкретные просьбы к Комиссии по увеличению пропускной способности инфраструктуры»,— сказал Анджей Садось.

По его словам, €500 млн необходимо для расширения пограничных терминалов для большегрузного транспорта в пропускных пунктах Дорогуск—Ягодзин, Гребенне—Рава Руска, Корчова—Краковец, а также для улучшения железнодорожной инфраструктуры в городе Перемышль (находится на польско-украинской границе).

Вторую часть суммы планируется инвестировать в модернизацию железнодорожных пограничных переходов между Польшей и Украиной, строительство терминалов для грузовых автомобилей и создание инфраструктуры управления грузовым движением на границе.

По данным PAP, в мае и июне Польша зафиксировала рекордные объемы транзита — в июне 2023 года транзит пшеницы и кукурузы составил более 260 тыс. т. Польша продолжает поддерживать все мероприятия, направленные на улучшение функционирования коридоров солидарности. В развитие инфраструктуры на пограничных переходах Польша инвестировала из национальных фондов в общей сложности €63 млн.

17 июля российская сторона не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море, объяснив это невыполнением части соглашений. Россия объявила все идущие в украинские порты суда потенциальными военными целями. Украина приняла решение создать временный морской маршрут для транспортировки зерна. Судоходные маршруты планируют открыть вблизи акваторий трех портов, входящих в коридор, который ведет к территориальным водам Румынии. Евросоюз тем временем заявил о готовности экспортировать почти все украинское зерно по коридорам солидарности.

Полина Мотызлевская