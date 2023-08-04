Число пользователей сервиса Tinkoff Pay для телефонов Android превысило 1 млн

За первый месяц работы сервис Tinkoff Pay для смартфонов на базе Android подключили более 1 млн пользователей, сообщила пресс-служба «Тинькофф». Ежедневно сервис подключают более 30 тыс. человек. О его запуске было объявлено 28 июня.

Ежедневно пользователи совершают с помощью Tinkoff Pay свыше 100 тыс. операций. По данным «Тинькофф», сумма самой дорогой с момента запуска покупки по Tinkoff Pay составила 1,4 млн руб. Наибольшая востребованность сервиса зафиксирована среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Казани и Новосибирска.

Запущенный в партнерстве с платежной системой «Мир» сервис Tinkoff Pay для смартфонов на базе Android позволяет оплачивать покупки без банковской карты. Для оплаты на кассе необходимо поднести телефон к терминалу.

Весной 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, в России оказались отключены сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. Tinkoff Pay впервые был запущен в мае 2022-го, однако обслуживал только для онлайн-покупки.

Милена Костерева