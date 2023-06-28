«Тинькофф» запустил систему бесконтактной оплаты для смартфонов на базе Android

«Тинькофф» сообщил о запуске сервиса мгновенной оплаты Tinkoff Pay для смартфонов на базе Android. К сервису можно подключить любую карту банка платежной системы «Мир».

Функция оплаты с помощью Tinkoff Pay будет появляться в настройках приложения пользователей поэтапно. В течение двух недель она станет доступна всем клиентам.

Запущенный в партнерстве с платежной системой «Мир» Tinkoff Pay в будущем будет работать с картами любых других российских банков. Кроме того, банк работает над созданием аналогичной системы для смартфонов Apple.

Весной 2022 года, после начала спецоперации на Украине, в России оказались отключены сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. Tinkoff Pay впервые был запущен в мае 2022 года, однако работал только для онлайн-покупок.

Лусине Баласян