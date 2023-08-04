Суд обязал H&M выплатить 23,6 млн рублей петербургскому ТЦ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение, по которому шведская компания H&M должна заплатить 23,6 млн рублей петербургскому ТЦ «Невский центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Иск к «дочке» H&M ООО «Эйч Энд Эм Хеннес энд Муриц» подало ООО «Стокманн СПб центр», управляющее торговым комплексом «Невский центр», на это обратил внимание «Деловой Петербург» в пятницу, 4 августа.

Поводом для судебного разбирательства послужило закрытие магазина H&M, который ранее занимал 2,5 тыс. кв. м на первом и втором этажах комплекса «Невский центр». В требования иска вошли базовая арендная ставка, эксплуатационные и маркетинговые расходы, пени за период с декабря 2022 по май 2023 года.

В свою очередь «Эйч Энд Эм Хеннес энд Муриц» подал встречную претензию к «Стокманн СПб центр», ссылаясь на неосновательное обогащение. Сумма иска составила 50,8 млн рублей, однако Арбитраж оставил иск без удовлетворения.

Напомним, что в марте 2022 году H&M сообщил о процессе сворачивания бизнеса в России.

Ранее «Ъ–СПб» сообщал, что осенью 2023 года в Петербурге откроются два магазина «Стокманн». Они будут располагаться на месте магазинов ушедшего с российского рынка шведского бренда H&M.