Два новых магазина «Стокманн» откроются в Петербурге осенью

Два магазина «Стокманн» откроются в ТЦ «Мега Дыбенко» и ТРК «Питер Радуга» осенью этого года. Как сообщают 14 июля «Ведомости» со ссылкой на пресс службу универмага, располагаться они будут на месте ушедшего с российского рынка шведского бренда H&M. Каждая точка займет порядка 3.3 тыс. кв. метров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В сети «Стокманн» уже заявляли о намерении расширять сеть в России и открыть 20 магазинов. Однако первая проблема, с которой может столкнуться сеть — это то, что по итогам первого полугодия доля свободных площадок в ТЦ Петербурга снизилась до 9,1 %, и по прогнозам аналитиков NF Group процент будет падать.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева рассказала изданию, что такое снижение свободных площадок, является причиной того, что владельцы торговых центров придерживают локации в надежде на появление крупного игрока. Также она добавила, что в Петербурге уже сданы все основные крупные площадки.

Вторая проблема может возникнуть на этапе поставок. Так как наполняется «Стокманн» в основном зарубежными брендами, в скором времени компании придется решать вопрос с их поставками в Россию. Пополнять товаром магазин придется за счет параллельного импорта, пояснил генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце июня в Петербурге открылся второй магазин «Стокманн». Он разместился в ТЦ «Жемчужная плаза».

Елизавета Цветкова

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