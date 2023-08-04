В Петербурге нашли мертвым пенсионера, пытавшегося поджечь военкомат

Пенсионер, которого задержали за попытку поджога военного комиссариата во Всеволожске (Ленинградская область) 2 августа, был обнаружен мертвым в своей квартире. По предварительной информации, 74-летний мужчина покончил с собой.

Как сообщает интернет-издание «Фонтанка», пожилого человека, держащего в руках подожженный «коктейль Молотова» возле здания городского военкомата на Московской улице, заметили сотрудники Росгвардии. Пенсионер был доставлен в отдел для установления всех обстоятельств. Ему вменили покушение на уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ) и отпустили домой под обязательство о явке.

Начиная с 31 августа по стране прокатилась волна попыток поджогов военкоматов. В Петербурге и Ленобласти за неделю было зафиксировано четыре таких случая. Все поджигатели были задержаны и допрошены.

По данным «Ъ», к совершению преступлений их мотивировали неизвестные лица, которые выходили на связь по телефону и в мессенджерах и сообщали, что аферисты пытаются взять на их имя кредит. Большинству из обманутых сообщали, что поджог здания необходим для того, чтобы из военкомата вышел мошенник и его могли сразу арестовать.

Накануне стало известно, что в Петербурге планируют усилить охрану военкоматов во всех районах.

Подробнее о нападениях на военкоматы — в публикации «Ъ».

Владимир Колодчук, Санкт-Петербург