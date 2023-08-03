В Петербурге могут усилить охрану военкоматов

В Петербурге планируют усилить охрану военкоматов во всех районах, сообщает 78.ru со ссылкой на собственный источник. Здания комиссариатов будут находиться под постоянной защитой сотрудников полиции.

За последние несколько дней в Петербурге и Ленобласти поджечь военкоматы пытались четырежды. Первый случай произошел 31 июля. Тогда мужчина поджег двери военкомата на улице Чайковского, 53. Вечером 1 августа здание комиссариата на Английском проспекте пыталась поджечь 67-летняя женщина. В тот же день другая женщина грозила поджечь здание военкомата в Сестрорецке. Еще один пенсионер бросил бутылку с зажигательной смесью в военкомат в Южном микрорайоне во Всеволожске

Все неудавшиеся поджигатели были задержаны и допрошены. По предварительной информации, их убедили пойти на преступления неизвестные, которые связывались с ними по телефону и в мессенджерах.

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