В ЗакСе предложили увеличить сроки выплат на детей до совершеннолетия

Законодательное собрание Санкт-Петербурга планирует увеличить предельный возраст выдачи единой выплаты на детей до их 18-летия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель петербургского парламента Александр Бельский.

«Напомню, с 1 января 2023-го в России было введено единое пособие на детей. Безусловно, правильная инициатива, которая к тому же носит адресный характер. Однако есть проблема: выплату назначают только до достижения ребенком 17 лет. Очевидная несправедливость, ведь по российскому законодательству ребенком признается лицо в возрасте до 18-ти»,— написал политик.

Господин Бельский уточнил, что бюджетно-финансовый комитет совместно с комиссией по соцполитике приступили к разработке проекта федерального закона.

Депутат Заксобрания Денис Четырбок в своем Telegram-канале также выступил за увеличение срока выплаты единого пособия на детей.

"Почему те, кому от 17 до 18 лет, лишены права на единое универсальное пособие, не совсем понятно, тем более что многие из них продолжают обучение в школе",— подчеркнул господин Четырбок.

Правила выплаты детских пособий изменились с 1 января 2023 года. Была введена единая выплата, которая заменила собой несколько региональных и федеральных.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», власти Петербурга выделили 14,3 млрд руб. на финансовую поддержку семей с детьми в текущем году.

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