Смольный выделил 14 миллиардов рублей на социальную поддержку семей с детьми

Власти Петербурга выделили 14,3 млрд руб. на финансовую поддержку семей с детьми в текущем году. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Финансирование выделено в рамках реализации социальной программы по повышению рождаемости в Петербурге. В Смольном считают, что на уровень демографии повлияло «эхо» 1990-х годов, когда в городе заметно упала рождаемость. «Ответом на демографические вызовы должна стать многодетная семья»,— добавил губернатор Александр Беглов.

По его словам, в рамках программы в настоящий момент реализовывается выдача регионального материнского и земельного капитала, единовременной компенсационной выплаты женщинам, родившим первого ребенка от 19 до 24 лет, а также выплаты на каждого из детей. С недавнего момента в Петербурге ввели единое ежемесячное пособие для нуждающихся. Программа рассчитана на 2023-2025 годы.

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