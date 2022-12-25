Пособия детям и беременным женщинам начнут выплачивать в Петербурге с 1 января

В Санкт-Петербурге с 1 января начнут выплачивать единое пособие беременным женщинам и детям. Закон подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выплата объединит несколько пособий федерального и регионального уровней. Жительницы города могут рассчитывать на ежемесячное пособие, если встанут на учет на раннем сроке беременности, а также на пособие по уходу за ребенком матерям, не подлежащим обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности, на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 и 8 до 17 лет и другие.

Размер пособия будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. Исходя из этого показателя, выплата составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2023 году пособие в Петербурге будут получать более 88 тыс. человек, на что потребуется почти 7,5 млрд руб. Из них 4,5 млрд руб. выделят из бюджета города.

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