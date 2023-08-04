ВВС Германии впервые за 10 лет примут участие в учениях в Исландии

Германия направит шесть истребителей Eurofighter и 30 военнослужащих на учения Rapid Viking в Исландию, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA. В прошлый раз германские самолеты принимали участие в военные учениях в Исландии в 2010 и 2012 годах.

Необходимое для учений вооружение и личный состав направили в Рейкьявик на этой неделе, уточнили в ВС ФРГ. Одна из целей учений — быстрая переброска техники, которую считают нужной в том числе на фоне боевых действий на Украине. «Мы участвуем в них (учениях в Исландии.— "Ъ"), чтобы продемонстрировать, что ВВС ФРГ могут в течение нескольких дней оказаться там, где в них будет нужда»,— сказал представитель Бундесвера Марко Брунхофер.

В июле НАТО провело самые крупные в своей истории военно-воздушные учения Air Defender 23. В них участвовали более 20 стран и около 250 самолетов. Маневры проводили на четырех объектах в Германии, на одном в Нидерландах и еще на одном в Чехии. В том же месяце власти ФРГ заявили о планах разместить в Литве дополнительно 4 тыс. военных.

Лаура Кеффер