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Коммерсантъ FM
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Германия планирует разместить в Литве дополнительно 4 тыс. военных

Германия планирует разместить в Литве еще 4 тыс. военных для укрепления восточного фланга НАТО, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он назвал условием для этого создание необходимой инфраструктуры и обеспечение возможности проведения учений.

«Германия готова на долгосрочную перспективу разместить в Литве мощную бригаду»,— сказал господин Писториус на пресс-конференции в Вильнюсе (цитата по ТАСС).

Минобороны Литвы еще в сентябре 2022 года говорило, что работает вместе с Германией над расширением военной инфраструктуры литовской армии для приема бригады солдат, которую сформирует командование ФРГ. На саммите альянса в июне было принято решение о размещении в Литве бригады НАТО численностью примерно 1,6 тыс.

Об июньских учениях альянса — в материале «Ъ» «НАТО слишком залетело».

Лаура Кеффер

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