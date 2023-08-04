МИД РФ: Запад давит на Грузию из-за диалога с Россией

Западные оказывают неприкрытое давление на Грузию в вопросе ее диалога с Россией, утверждает директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. Он заверил, что двусторонние отношения Москвы и Тбилиси не являются нарушением санкций.

«Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси…Рассматриваем попытки экстерриториального применения нелегитимных антироссийских санкций как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и их отношения с третьими странами»,— сказал господин Гончар в интервью ТАСС.

10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний и отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. С 1 августа Грузия ввела запрет на экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию и Белоруссию с 1 августа. Это решение было принято в соответствии с 11-м пакетом санкций Евросоюза.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Грузия нажала на тормоз».

Лаура Кеффер