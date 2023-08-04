Выборам добавили конкуренции

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в четверг провел круглый стол, посвященный итогам выдвижения кандидатов на осенних выборах в регионах. По мнению участников мероприятия, партийцы в этом году проявляют высокую активность: например, поучаствовать в губернаторских выборах пожелали 18 партий против 16 — в прошлом году. Особых проблем в текущей кампании эксперты не увидели, отметив разве что трудности некоторых кандидатов с прохождением муниципального фильтра, вытекающие из «слабой работы» их партий на местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Григорьев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Максим Григорьев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Доклад об итогах выдвижения кандидатов представил на круглом столе член Общественной палаты РФ, первый зампред комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан Максим Григорьев. По его данным, в выборах всех уровней пожелали принять участие 90% российских партий, что демонстрирует «крайне высокий уровень активности». Всего от 23 партий выдвинулись более 63 тыс. кандидатов.

К числу самых активных организаций, которые регулярно и почти везде участвуют в выборах, докладчик отнес «Единую Россию», КРПФ, ЛДПР и «Справедливую Россию — За правду», к которым «стремительно приближаются» «Новые люди». В группу партий со значительной активностью господин Григорьев включил «Коммунистов России», Партию пенсионеров и «Родину». Локальную активность (партия плотно фокусируется на нескольких регионах) демонстрируют Российская партия свободы и справедливости, «Зеленые», «Зеленая альтернатива» и Партия роста. Наконец, точечную активность (выдвижение кандидатов в отдельных округах некоторых регионов) проявляют «Российский общенародный союз», Демократическая и Казачья партии, Партия возрождения России и ряд других.

В целом, по мнению автора доклада, в текущей кампании наблюдается патриотический консенсус: большинство партий сформулировали однозначное отношение к геополитическим процессам и СВО. Вне этого консенсуса остались лишь «Яблоко», «Гражданская инициатива» и ПАРНАС (ликвидирована Верховным судом, но решение в силу не вступило.— “Ъ”), и это загоняет эти партии в кризис, уверен общественник.

В выборах губернаторов намерены принять участие 18 партий, притом что в 2022 году их было 16, а в 2021-м — 13, подчеркнул господин Григорьев. Средний уровень конкуренции по итогам этапа выдвижения составил около шести кандидатов на место, а на выборах в региональные парламенты выдвинуты в среднем списки от шести-семи партий, резюмировал Максим Григорьев.

Отметим, что по ходу регистрации кандидатов уровень конкуренции заметно снижается. Так, рекордной по количеству выдвиженцев стала кампания в Москве, где бороться за кресло мэра собирались 12 человек, но зарегистрированы были только пять из них. В Алтайском крае в губернаторы выдвинулись девять человек, но документы на регистрацию принесли лишь шестеро. А в Омской области и Якутии список из восьми выдвиженцев сократился вдвое.

Другой участник круглого стола, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына сосредоточилась на губернаторских выборах. По ее оценке, после регистрации избиратели увидят в бюллетенях в среднем по четыре-пять кандидатов. Она также обратила внимание, что в этом году на выборы идут всего четыре врио губернаторов, а большинство глав регионов (17 из 21) баллотируются на новый срок, что, по мнению эксперта, объясняется общим запросом общества на стабильность. Эталонной же губернаторской кампанией госпожа Кислицына считает московскую, потому что именно в столице все пять кандидатов еще до регистрации получили известность и позволяли себе яркие политические высказывания и пиар-ходы.

По мнению политолога и члена экспертного клуба «Дигория» Алексея Малинина, в 2023 году среди малых партий выделяются «Коммунисты России», которые создают трудности для КПРФ. «Судя по тому, сколько партия выдвинула кандидатов различного уровня в регионах, действительно, как будто бы планирует наступать на пятки (оппонентам из КПРФ.— “Ъ”). В левом лагере, чувствуется, конкуренция будет немаленькой»,— пояснил он.

Наконец, выступавший в роли модератора круглого стола директор Центра политического анализа Павел Данилин решил развенчать некоторые мифы о губернаторской кампании. Так, он уверен, что единственным регионом, где имеет место воспрепятствование активности конкурентов, является Хакасия, глава которой Валентин Коновалов (КПРФ) мешал зарегистрироваться кандидату от «Коммунистов России» Владимиру Грудинину. Муниципальный фильтр эксперт тоже не считает сдерживающим фактором: просто кандидатам от партий, которым не хватает «своего запаса» муниципальных депутатов (включая КПРФ), приходится договариваться с другими партиями. Крайне мало в этом году, по словам господина Данилина, и отказов в регистрации: например, в Московской области отказали Борису Надеждину из «Гражданской инициативы», а в Алтайском крае — Марии Прусаковой из КПРФ, но оба кандидата не представили в избирком необходимое количество подписей. Причина же этого, особенно в случае с КПРФ,— слабая работа партий в регионе, резюмировал политолог.

Елена Рожкова