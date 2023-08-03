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Коммерсантъ FM
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В аккумуляторном цеху в Воскресенске ликвидировано открытое горение

МЧС России сообщило в Telegram, что в цеху по производству кислородных аккумуляторов, который расположен в деревне Ачкасово в Воскресенском районе Московской области, ликвидировано открытое горение.

Экстренным службам стало известно о пожаре сегодня, 3 августа, в 13:52. Площадь пожара достигала 400 кв. м, из здания были эвакуированы семь человек. В МЧС сообщали, что в результате возгорания на предприятии произошло обрушение кровли. Отмечается, что к тушению пожара привлечены 86 человек, 24 единицы техники, в том числе пожарный поезд.

Эрдни Кагалтынов

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