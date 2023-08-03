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Коммерсантъ FM
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В подмосковном Воскресенске горит цех по производству аккумуляторов

Цех по производству аккумуляторов горит в деревне Ачкасово в Воскресенском районе Московской области. Очевидцы публикуют в соцсетях видео густого дыма на месте происшествия. Площадь пожара составляет 200 кв. м, эвакуированы семь человек, сообщило МЧС РФ в Telegram.

Сообщение о пожаре в нежилом помещении по адресу Московская улица, 32е поступило в региональное управление МЧС в 13:52. К месту направлены 12 человек и шесть единиц техники. В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области уточнили ТАСС, что речь идет о цехе по производству кислородных аккумуляторов. Другие подробности пока не уточняются.

Леонид Уварчев

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