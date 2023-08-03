В занимающейся модернизацией самолета Ан-2 новосибирской компании прошел обыск

В Новосибирске правоохранители провели обыски в компании «Русавиапром», занимающейся модернизацией самолета Ан-2. Об этом «Ъ» рассказали источники, добавив, что мероприятия проводились в рамках уголовного дела о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), фигурантов в котором пока нет. Следственные органы не комментируют ситуацию с обысками. В офисе «Русавиапрома» на звонки корреспондента «Ъ» не ответили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным сайта ООО «Русавиапром», компания была создана в 2011 году для реализации проекта модернизации самолета Ан-2 с установкой двигателя фирмы Honeywell и пятилопастного винта. Совместным решением Минпромторга и Минтранса организация была назначена изготовителем самолета ТВС-2МС (модернизированная версия «кукурузника») на территории РФ. Компания имеет лицензию на разработку, производство, испытания и ремонт авиационной техники.

Константин Воронов, Новосибирск