Qiwi опровергла массовую блокировку онлайн-кошельков

Группа Qiwi отреагировала на появившиеся в соцсетях сообщения о массовой и беспричинной блокировке «Qiwi кошельков». Пресс-служба группы сообщила «Ъ», что данная информация не соответствует действительности. Представители Qiwi отметили, что вчера, 2 августа, группа усилила меры по защите денежных средств пользователей кошелька и сейчас запрашивает дополнительную информацию у некоторых пользователей, доля которых не превышает 0,1% от общего числа.

«Информационные вбросы о массовой и беспричинной блокировке ''Qiwi кошельков'' не соответствуют действительности. Мы блокируем кошелек в целях безопасности, когда замечаем в нем подозрительную активность или угрозу того, что к кошельку получили доступ третьи лица»,— говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что пользователи могут обратиться в службу поддержки Qiwi, если кошелек заблокирован, но его владелец не совершал никаких сомнительных операций.

«Вчера мы усилили меры по защите данных и денег пользователей кошелька и сейчас запрашиваем дополнительную информацию и документы по некоторым пользователям. Если все в порядке, блокировку оперативно снимаем. Усиленные меры безопасности коснулись менее 0,1% нашей активной клиентской базы»,— уточнили представители группы.

Сообщения о возможной блокировке онлайн-кошельков появились ранее в официальном сообществе Qiwi в соцсети «ВКонтакте». Пользователи жаловались на внезапную и беспричинную блокировку счетов, сложности в его пополнении и выводе средств.

25 июля Банк России выдал Киви-банку ограничительное предписание в отношении ряда операций. Оно вступило в силу 26 июля. Затем Киви-банк временно и частично ограничил в отношении физлиц вывод средств с кошельков на банковские счета (до 1 тыс. руб. в месяц) и снятие наличных.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «ЦБ пригляделся к Qiwi-кошелькам».

Милена Костерева