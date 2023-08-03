Приговор экс-главе Сальска Евгению Борисенко вступил в законную силу

Ростовский областной суд утвердил приговор бывшему главе администрации Сальска Евгению Борисенко и его заместителю Сергею Кашникову, осужденным за получение взятки от подрядчика благоустройства центрального городского парка. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

В марте Зерноградский районный суд Ростовской области отправил чиновников в колонию строгого режима — Борисенко на 8 лет 6 месяцев, Кашникова — на 4 года 10 месяцев. Кроме того, им были назначены штрафы 12,5 млн руб. и 7,5 млн руб. соответственно. Приговор обжаловала прокуратура и адвокат Евгения Борисенко.

В апелляционном представлении гособвинитель просил ужесточить наказание Сергею Кашникову до 8 лет колонии. Кроме того, прокурор отметил, что чиновники были задержаны 22 декабря 2020 года, а суд в приговоре зачел им в срок наказания нахождение под стражей только с 23 декабря 2020 года, что незаконно ухудшило положение осужденных.

Адвокат Евгения Борисенко, не признавшего вину, в апелляционной жалобе просил переквалифицировать действия экс-главы администрации Сальска по более мягкой статье о мощенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и в соответствии с этим изменить наказание.

Ростовский областной суд согласился с доводами прокурора о необходимости зачесть в срок наказания осужденных день их фактического задержания. В остальном требования сторон оставлены без удовлетворения.

Подробнее о деле чиновников — в тексте " В заброшенном парке вырос срок" «Ъ».

Кристина Федичкина