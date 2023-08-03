Бизнесмен Валерий Израйлит обжаловал вынесенный ему приговор

В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга зарегистрирована апелляционная жалоба на приговор экс-главе ОАО «Компания Усть-Луга» Валерию Израйлиту, ранее осужденному по делу о незаконном выводе денег за рубеж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Зуева, Коммерсантъ Фото: Анастасия Зуева, Коммерсантъ

Защитники просят Санкт-Петербургский городской суд приговор районного суда отменить и оправдать господина Израйлита.

В апелляции адвокаты указывают, что уголовное преследование бизнесмена, по их мнению, изначально осуществлялось незаконно, и единственным следствием этого может являться вынесение оправдательного приговора.

В настоящий момент жалоба передана судье.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольнинский райсуд признал экс-главу ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита виновным по двум эпизодам. По первому бизнесмену назначили три года лишения свободы. По второму — 6 лет в ИК общего режима. С учетом содержания под стражей и домашнего ареста господин Израйлит был освобожден от наказания по отбытию.

Подробнее о деле Валерия Израйлита — в материале «Ъ».

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