Суд в Петербурге огласил приговор бизнесмену Валерию Израйлиту

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал экс-главу компании ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита виновным по двум эпизодам уголовного по дела о незаконном выводе денег за рубеж. По первому бизнесмену назначили три года лишения свободы. По второму — 6 лет в ИК общего режима. С учетом содержания под стражей и домашним арестом, господин Израйлит был освобожден от наказания по отбытию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ОАО "Компания Усть-Луга" Валерий Израйлит перед началом судебного заседания в Дзержинском районном суде о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава ОАО "Компания Усть-Луга" Валерий Израйлит перед началом судебного заседания в Дзержинском районном суде о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Мера пресечения Валерию Израйлиту изменена на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу. Арест на имущество судом сохранен.

Ранее сторона обвинения просила признать господина Израйлита виновным в выводе денег за рубеж на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов (ч. 2 ст. 193.1; ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) и отправить в колонию на девять с половиной лет.

В начале мая суд прекратил из-за истечения срока давности производства по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации средств, полученных Валерием Израйлитом во время работы на должности председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Прокуратура попросила назначить фигуранту четыре года колонии и освободить от наказания.

На заседании, где решался вопрос о закрытии упомянутых дел, бизнесмен сказал, что считает «бессмысленным бесконечное сражение, которое ни к чему не приведет», однако сам он с первых дней не признает свою вину ни по одному из составов.

Мера пресечения Валерию Израйлиту изменена на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу. Арест на имущество судом сохранен.

Андрей Кучеров

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте