Путин общался с Собяниным до полвторого ночи

Президент России Владимир Путин сообщил, что у него состоялась встреча с мэром Сергеем Собяниным в ночь на 3 августа. Она длилась до полвторого ночи. Господин Путин не уточнял, во сколько началась встреча.

Президент рассказал о беседе с мэром Москвы на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. Отвечая на слова благодарности одного из бизнесменов руководству Москвы, он сказал: «Обязательно передам это Сергею Семеновичу, он вчера ушел от меня в полвторого ночи, поэтому еще с ним с утра не разговаривали, чтобы не действовать по известной притче: "Лишь бы день начинался и кончался (одинаково.— "Ъ")"» (цитата по ТАСС).

На встрече с предпринимателями господин Путин поддержал внедрение московских практик, таких как «Контракты полного цикла» и «Сервисная модель» в другие регионы.

Господин Путин не раскрыл детали беседы с господином Собяниным. Но она прошла на фоне нескольких атак беспилотников на столицу. Дважды беспилотники долетали до «Москва-Сити», в том числе до правительственного комплекса. Сегодня, 3 августа, средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников, которые летели через Калужскую область (граничит с Новой Москвой и Московской областью).

О последствиях ударов — в материале «Ъ» «"Бобры" испортили фасады в "Сити"».

Леонид Уварчев