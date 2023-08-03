Квартальная выручка AB InBev выросла, несмотря на скандал вокруг Bud Light

Сегодня, 3 августа, крупнейшая в мире пивоваренная компания, бельгийская AB InBev, представила отчетность за второй квартал. Ее выручка выросла на 7,2%, до $15,1 млрд. Чистая прибыль компании снизилась почти в пять раз, составив $339 млн.

В США выручка компании за квартал снизилась на 10,5%. Это связано со случившимся там скандалом вокруг рекламной кампании пива Bud Light с участием трансгендера Дилана Малвейни. В соцсетях началась кампания по бойкоту этого пива, а Bud Light перестало быть самым продаваемым пивом в США, каким было в течение 23 лет.

При этом квартальные продажи AB InBev выросли на 9,5% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и остались примерно неизменными в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Компания также подтвердила свои прогнозы на 2023 год в целом. «Мы рассматриваем это как лучший результат, чем мы опасались. Неизменный прогноз на год также хорошая новость»,— отметила аналитик компании Investec Алисия Форри. Акции AB InBev выросли после публикации отчетности на 2,8%.

Яна Рождественская