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Коммерсантъ FM
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DJI показала новую экшен-камеру Osmo Action 4

Компания Da-Jiang Innovations (DJI), которая специализируется на выпуске потребительских дронов и стабилизаторов, представила новую экшен-камеру — модель Osmo Action 4. Она уже доступна для заказа по цене от $400.

Новинка получила 1/1,3-дюймовый сенсор от дронов семейства DJI, который позволяет вести видеозапись с разрешением 4K с частотой 120 кадров в секунду. При этом разрешение снимков по сравнению с прошлой моделью уменьшилось с 12 Мп (4000х3000 точек) до 10 Мп (3648х2736 точек). Для улучшения качества роликов камера автоматически настраивает баланс белого, система стабилизации RockSteady 3.0+ подавляет тряску, а технология HorizonSteady позволяет удерживать ровной линию горизонта при любом угле наклона камеры.

Osmo Action 4 сохранила батарею 1770 мА•ч, которая обеспечивает до 150 минут записи без подзарядки. Камера имеет два сенсорных экрана — фронтальный 1,4-дюймовый (320х320 точек) и основной 2,2-дюймовый (360х640 точек), которые автоматически адаптируются к горизонтальному или вертикальному формату установки камеры. Три микрофона работают в сочетании с программными алгоритмами подавления шума.

Новая камера DJI на рынок выйдет вместе с комплектом фирменных аксессуаров, но кроме того, Osmo Action 4 совместима с аксессуарами для камер GoPro. Напомним, премьера предыдущей версии камеры DJI Osmo Action 3 состоялась осенью 2022 года.

Максим Вершинин

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