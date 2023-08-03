На проспекте Косыгина из-за «минирования» эвакуировали Сбербанк

Отделение Сбербанка пришлось эвакуировать в Красногвардейском районе Петербурга.

Как пишет 78.ru, накануне, 2 августа, в колл-центр кредитной организации поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что «хочет разбомбить» одно из отделений.

Не дожидаясь полиции сотрудники эвакуировали из здания 22 человека. Приехавшие на место спецслужбы ничего опасного в помещении не обнаружили.

По предварительным данным, номер телефона звонившего принадлежит 62-летней жительнице Сестрорецка. Пожилая женщина была доставлена в отдел, однако позже отпустили под обязательство о явке.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Сестрорецке отправили на психиатрическую экспертизу подозреваемую в поджоге военкомата.

Об участившихся в последние дни подобных случаях в России и о том, что по этому поводу думают эксперты, читайте в материале «Ъ».

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