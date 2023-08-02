Подозреваемую в поджоге военкомата в Сестрорецке отправили на психиатрическое обследование

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга постановил, что подозреваемая в поджоге военкомата Кронштадтского и Курортного районов в Сестрорецке 53-летняя Наталия Колядина нуждается в психиатрической помощи. Теперь ее поместят на обследование в профильную медицинскую организацию.

Как 2 августа передает объединенная пресс-служба городских судов, с таким прошением выступило следствие. Фигурантка будет находится на стационаре в течение 30 суток для прохождения психиатрической судебной экспертизы.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, поместив Колядину в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях»,— говорится в сообщении.

Наталии Колядиной вменяют покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога (ч. 3 ст. 30 – ч. 2 ст. 167 УК РФ). Процесс проходил в закрытом режиме.

Это один из четырех подобных случаев в городе и области за последние дни: накануне похожий инцидент произошел в центре Петербурга на Английском проспекте, а первый случай из этой череды случился 31 июля на улице Чайковского. Сегодня же во Всеволожске (Ленинградская область) сотрудники Росгвардии задержали 74-летнего мужчину, который принес к зданию местного военкомата «коктейль Молотова».

Все неудавшиеся поджигатели были задержаны и допрошены. По предварительной информации, их убедили пойти на преступления неизвестные, которые связывались с ними по телефону и в мессенджерах.

Об участившихся случаях нападения на военкоматы в России и о том, что по этому поводу думают эксперты, читайте в материале «Ъ».

Андрей Кучеров

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