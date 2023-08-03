«Ведомости»: Минфин может отступить от бюджетного правила из-за падения рубля

Минфин России может отказаться от закупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы из-за ослабления рубля. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Как пишут «Ведомости», из-за падения рубля интервенции могут оказывать дополнительное давление на курс. Источник издания ожидает, что закупки валюты по бюджетному правилу не будут возобновлены до конца года.

По словам источника газеты, нефтегазовые сверхдоходы за август будут направлены на финансирование дефицита, что позволит замедлить темпы использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

С 2023 по 2025 года действует переходный вариант бюджетного правила. Согласно нему, сверхдоходы будут направляться в ФНБ в случае повышения номинального объема нефтегазовых доходов в 8 трлн руб. Решение о выходе на рынок будет приниматься на основе базового месячного объема нефтегазовых доходов.

На прошлой неделе индекс Московской биржи превысил 3000 пунктов впервые после ввода войск России на Украину. 1 августа индекс поднялся до 3100 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года. Эксперты связали это с девальвацией рубля, ростом цен на нефть, дивидендной политикой компаний и внешним фоном. Вчера, 2 августа, курс евро на Мосбирже поднимался до 103 руб., доллар — 94 руб. впервые с 28 марта 2022 года, юань торговался выше 13 руб. впервые с 14 апреля 2022 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пункты вверх».

Олеся Павленко