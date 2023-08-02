NYT: украинские военные сменили тактику в ходе контрнаступления

Украинское военное командование сменило тактику в ходе контрнаступления на востоке страны. Военные силы Украины (ВСУ) сосредоточились на изматывании российских войск артиллерией и ракетами дальнего действия. Об этом сообшила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников и аналитиков.

Как пишет NYT, на юге Украины сейчас происходит переброска украинских войск. По информации издания, вторая волна подготовленных в западных странах военных предпринимает в основном мелкомасштабные атаки для прорыва российских позиций.

По данным NYT, первые результаты новой тактики неоднозначны. Как отмечает газета, ВСУ смогли вернуть под контроль несколько деревень, но им еще предстоит добиться масштабных успехов, аналогичных осени прошлого года.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ВСУ в ходе контрнаступления встречают серьезное сопротивление, но охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную». Генерал ВСУ Александр Сырский заявлял, что контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы. По данным CNN, вооруженные силы Украины начали «удваивать усилия по прорыву» обороны России на юге в рамках контрнаступления.

Что происходит на 525-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко