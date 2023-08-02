Глава СКР Бастрыкин требует доклад о ДТП с беременной и самокатчиком в Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании беременной женщины в ДТП в Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Пострадавшая женщина обратилась в приемную главы СКР, сообщив, что не согласна с ходом установления обстоятельств ее травмирования. Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова доклад о причинах допущенной волокиты по уголовному делу.

18 июля в районе улицы Воровского в Сочи самокатчик сбил на пешеходном переходе женщину, находящуюся на пятом месяце беременности. Ее госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом костей носа. По поручению главы СКР было возбуждено уголовное дело.

Татьяна Ручкина

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