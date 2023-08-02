Золото монетизировалось

Во втором квартале на мировом рынке золота заметно выросло предложение. Одновременно произошло снижение спроса со стороны ювелирной отрасли и промышленности. Упал спрос на металл и со стороны центробанков, в первую очередь из-за массированных продаж Центробанком Турции. Однако на фоне высокой инфляции спрос на золото сохранили частные инвесторы, прежде всего на слитки и монеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным World Gold Council, объем предложения золота на мировом рынке во втором квартале 2023 года превысил 1255 тонн. Это на 6,7% выше показателя годичной давности и максимальный результат с третьего квартала 2020 года. Рост произошел в первую очередь за счет вторичной переработки металла, которая выросла почти на 13%, до 322,3 тонны. Добыча золота увеличилась на 3,8%, до 923,4 тонны.

Увеличение добычи в основном связано со стабильно высокими ценами на золото, которые делают привлекательной добычу на трудноизвлекаемых месторождениях, отмечает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. По данным Investing, последние три года цены на золото на мировом рынке в основном остаются в диапазоне $1,8–1,9 тыс. за тройскую унцию, что заметно выше предшествующей пятилетки. При этом в 2023 году, в начале второго квартала стоимость благородного металла поднималась выше уровня $2 тыс. за унцию, хотя по итогам квартала откатилась до $1,92 тыс. за унцию.

Однако высокие цены на металл повлияли на структуру спроса. В целом за квартал мировое потребление физического металла с трудом дотянуло до 920 тонн, минимума с начала 2021 года.

Это на 2,5% меньше показателя аналогичного периода 2022 года и почти на 20% ниже показателя первого квартала текущего года. Ювелирная промышленность сохранила потребление металла на уровне прошлого года (491 тонны). Однако промышленный спрос сократился за год на 10%, до 70 тонн. «Промышленный спрос снижался из-за слабого спроса конечных пользователей на бытовую электронику (смартфоны, ПК, ноутбуки). Агентство Gartner прогнозирует восстановление спроса на электронику к концу года и в 2024 году»,— говорит Даниил Болотских.

Снизился спрос на золото и со стороны центробанков. За минувший квартал они купили только 103 тонны, что на 35% ниже показателя аналогичного периода минувшего года и почти втрое меньше, чем в первом квартале. Это в значительной степени было связано с действиями Центробанка Турции, который из крупнейшего покупателя (см. “Ъ” от 1 февраля) превратился в продавца, реализовав 132 тонны (в том числе для поддержания курса слабеющей национальной валюты). Сокращали вложения в металлы и биржевые ETF, чистые продажи которых составили 21,3 тонны. «Золото не приносит доход и сейчас находится под давлением высоких реальных процентных ставок в США»,— отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Алексей Михеев.

Зато активный интерес к золоту проявляли физические лица. За отчетный период объем мирового спроса на слитки и монеты составил 277,5 тонны, что на 6% выше значения годом ранее.

В числе лидеров оказались Турция (47,6 тонны), Китай (51,1 тонны), Египет (10,4 тонны). В общем тренде оказались и российские частные инвесторы, увеличившие вложения на 1 тонну, до 8,5 тонны, максимума за все время наблюдений.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, высокий спрос россиян на инвестиционное золото связан не только с позитивной динамикой цен на мировом рынке, а также с ослаблением рубля. По итогам первого полугодия биржевая цена благородного металла выросла на 34%, превысив 5,4 тыс. руб./г. В начале августа цены приблизились к 5,8 тыс. руб./г, обновив максимум с 28 марта прошлого года. «Поскольку с каждым годом в мире денег становится все больше, золото можно попробовать в качестве защитного инструмента от инфляции»,— поясняет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

В отношении дальнейшей динамики мировых цен на золото аналитики высказываются с осторожностью. Алексей Михеев допускает, что до конца года цена на золото может опуститься ниже $1,8 тыс. за унцию. «Рецессия, в ожидании которой рынки закладывали снижение ставки в США и покупали золото как защитный актив, вряд ли произойдет в ближайшие кварталы»,— отмечает он.

Михаил Васильев полагает, что в ближайшие месяцы цена на золото останется в диапазоне $1,9–2,1 тыс. за унцию. Одно из ключевых значений для рынка будет иметь политика ФРС. Завершение цикла ужесточения монетарной политики американского регулятора, поясняет эксперт, может ослабить позиции доллара на мировом рынке и привести к снижению доходностей гособлигаций США, что позитивно для драгоценного металла.

Виталий Гайдаев