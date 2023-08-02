Судостроительный завод в Тобольске отремонтируют за 3 млрд рублей

В Тобольске реконструируют судостроительный завод, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Объем инвестиций составит около 3 млрд руб.

По данным правительства, после реконструкции регион станет четвертым в России, способным строить суда класса «река-море». Модернизацией завода займется Обь-Иртышское речное пароходство и компания «Межрегионфлот» (предоставляет услуги погрузки и перевозки грузов, постройки причалов).

Ранее стало известно, что на Тобольском судостроительном заводе создадут первое в Сибири крупное судно длиной 140 метров. Грузоподъемность судна составит до 9,25 тыс. тонн с вместимостью 495 контейнеров. Оно будет перевозить генеральные и навалочные грузы (в том числе зерно), контейнеры, леса и другое.

Напомним, в Тюмени к 2027 году построят цех металлообработки по изготовлению деталей технологического оборудования для нефтегазовой отрасли.

Полина Хабарова

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