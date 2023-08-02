В Тюмени за 60 млн рублей построят цех по выпуску деталей для нефтегазовой отрасли

В Тюмени к 2027 году построят цех металлообработки по изготовлению деталей технологического оборудования для нефтегазовой отрасли. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, объем инвестиций составит минимум 60 млн руб.

По данным правительства, запуск цеха предполагает создание 32 новых рабочих мест. Реализацией проекта займется компания «Восход». «Мы видим потенциал для развития в этом направлении, наши действующие помещения загружены, возможностей для расширения нет. Поэтому возникла потребность в дополнительных площадях»,— отметил руководитель компании Ильнур Мирхасанов.

«Восход» занимается токарной и фрезерной металлообработкой. Продукция производится из алюминия, стали, медного и латунного сплава. В прошлом году компания изготовила более 73 тыс. деталей оборудования для нефтегазовой отрасли.

Напомним, в Тюмени к 2025 году компания «Русинвест» построит товарный парк нефтепродуктов в районе Старого Тобольского тракта в Тюмени. Инвестиции в проект составят более 4 млрд руб.

Полина Хабарова

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