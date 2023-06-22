Первое в Сибири крупное судно создадут на Тобольском судостроительном заводе

На Тобольском судостроительном заводе создадут первое в Сибири крупное судно длиной 140 метром. По данным информационного центра правительства Тюменской области, завод работает над созданием самоходного универсального сухогруза-контейнеровоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Следующая фотография 1 / 4 Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Грузоподъемность судна составит до 9,25 тыс. тонн с вместимостью 495 контейнеров. Оно будет перевозить генеральные и навалочные грузы (в том числе зерно), контейнеры, леса и другое. Бенефициаром является Ахтям Мухутдинов. Он вместе с заместителем губернатора Сергеем Шустовым закрепили закладную доску.

В информационном центре отмечают, что за прошлый год завод отремонтировал 300 единиц водного транспорта и провел модернизацию семи судов. За три года заводчане спустили на воду три несамоходных сухогруза класса «река – море». Их аналогов в Сибири еще не строили.

Заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров отмечал, что до 2035 года предполагается передача эксплуатантам 525 речных судов и класса «река-море».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте