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Коммерсантъ FM
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Airbus и Voyager Space создали СП для строительства космической станции на замену МКС

Сегодня, 2 августа, военно-космическое подразделение концерна Airbus — Airbus Defence and Space — и американская космическая компания Voyager Space договорились о создании Starlab — совместного предприятия для строительства одноименной орбитальной станции. Новая компания займется разработкой проекта, строительством и эксплуатацией станции, которая должна в будущем заменить Международную космическую станцию (МКС). Срок эксплуатации МКС должен довольно скоро закончиться: в апреле страны—участницы программы МКС заявили, что собираются использовать ее до 2030 года.

Проект Starlab был запущен в 2021 году Voyager Space, а также компаниями Lockheed Martin и Nanoracks. NASA тогда выделила на создание станции $160 млн. В январе текущего года стало известно, что Airbus будет оказывать техническую поддержку проекту. Теперь же участие аэрокосмической корпорации в Starlab расширяется. В соответствии с соглашением Starlab является совместным американо-европейским проектом, причем доля американских компаний в нем должна составлять не менее 51%. Финансовые условия соглашения, а также конкретные доли разных компаний в СП не разглашаются. Точные сроки запуска Starlab также неизвестны, в январе как наиболее ранний срок указывался 2028 год.

Яна Рождественская

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