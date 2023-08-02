Новая Toyota Tundra получила версию от Arctic Trucks

Российское подразделение компании Arctic Trucks, которая специализируется на подготовке автомобилей к бездорожью, представило проект на базе нового поколения пикапа Toyota Tundra.
Toyota Tundra AT37
Фото: Arctic Trucks
Автомобиль оснащается расширителями колесных арок, подножками, новыми амортизаторами и фирменными колесами с внедорожными покрышками, расширенной защитой днища. Предусмотрены дополнительная антикоррозийная обработка сварных швов, передние и задние подкрылки, изменение передней части геометрии кузова и модернизация передних кронштейнов крепления кузова.
Технически Toyota Tundra не меняется, сохраняя штатные двигатель и коробку передач. Характеристики проекта Arctic Trucks зависят от того, какую модификацию пикапа клиент выберет для доработки — в компании готовы работать с любым исполнением модели.
Напомним, премьера Toyota Tundra состоялась осенью 2021 года. Стоимость пикапа от Arctic Trucks составляет от 12,5 млн руб.
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