Новая Toyota Tundra получила версию от Arctic Trucks

Российское подразделение компании Arctic Trucks, которая специализируется на подготовке автомобилей к бездорожью, представило проект на базе нового поколения пикапа Toyota Tundra.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Toyota Tundra AT37

Фото: Arctic Trucks Toyota Tundra AT37

Фото: Arctic Trucks

Автомобиль оснащается расширителями колесных арок, подножками, новыми амортизаторами и фирменными колесами с внедорожными покрышками, расширенной защитой днища. Предусмотрены дополнительная антикоррозийная обработка сварных швов, передние и задние подкрылки, изменение передней части геометрии кузова и модернизация передних кронштейнов крепления кузова.

Технически Toyota Tundra не меняется, сохраняя штатные двигатель и коробку передач. Характеристики проекта Arctic Trucks зависят от того, какую модификацию пикапа клиент выберет для доработки — в компании готовы работать с любым исполнением модели.

Напомним, премьера Toyota Tundra состоялась осенью 2021 года. Стоимость пикапа от Arctic Trucks составляет от 12,5 млн руб.

Максим Вершинин

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