Семак избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с «Ростовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) счел обоснованным решение судьи удалить главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака с поля во время матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Однако дополнительную дисквалификацию к господину Семаку решили не применять. Таким образом, главный тренер «Зенита» пропустит только матч третьего тура против «Динамо», который состоится 6 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В решении экспертно-судейской комиссии отмечается, что, согласно правилам игры, в случае если официальное лицо команды выходит на поле после окончания матча и ведет себя «в конфронтационной манере», судья обязан показать ему красную карточку.

«Ввиду того что главный тренер команды "Зенит", выйдя на поле после окончания матча, начал слишком эмоционально высказывать судье претензии по поводу игровых эпизодов матча в конфронтационной манере, комиссия считает обоснованным решение судьи удалить его с поля, в связи с чем поддерживает это решение»,— говорится в заявлении КДК РФС. Глава КДК Артур Григорьянц сказал журналистам, что дополнительную дисквалификацию в отношении Сергея Семака комитет решил не применять.

Встреча «Зенита» и «Ростова» состоялась 29 июля и завершилась со счетом 1:1. Ростовчане сравняли счет в компенсированное ко второму тайму время благодаря пенальти. Сергей Семак был удален после финального свистка, когда подошел к главному арбитру встречи Евгению Кукуляку, чтобы обсудить игровой момент.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «"Зенит" не выжал».