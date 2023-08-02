Курс юаня превысил 13 руб. впервые с 14 апреля 2022 года

Курс юаня во время торгов на Московской бирже рос на 1,29%, до 13,004 руб. Он превысил отметку 13 руб. впервые с 14 апреля 2022 года.

По данным на 13:28, юань замедлил рост до 12,9 руб. Курс доллара вырос на 0,79%, до 93 руб./$. Евро растет на 0,94%, до 102,1 руб./€.

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Центробанк в июле обратил внимание, что российский бизнес конвертирует свои кредиты из так называемых токсичных валют в юани и рубли. Тенденцию подтверждают и крупнейшие банки. Так, в «Сбере» сообщили, что из всего корпоративного портфеля, а это больше 20 трлн руб., 17% проходится на валюты недружественных стран.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Кредиты конвертируются по-китайски».

Лаура Кеффер