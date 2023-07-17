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Коммерсантъ FM
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Кредиты конвертируются по-китайски

Выгодно ли компаниям переводить займы в юани

Российский бизнес конвертирует свои кредиты из так называемых токсичных валют в юани и рубли. На это обратил внимание Центробанк, отметив в докладе, посвященном денежно-кредитной политике. Тенденцию подтверждают и крупнейшие банки. Так, в «Сбере» сообщили, что из всего корпоративного портфеля, а это больше 20 трлн руб., 17% проходится на валюты недружественных стран. А полтора года назад эта доля была существенно выше.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кредиты в юанях госбанк начал выдавать с сентября 2022 года, отметила руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова:

«Доля недружественных валют в корпоративном кредитном портфеле Сбербанка в рамках программы конвертации задолженности нацвалют снизилась с 25% на начало 2022 года до 17% на сегодняшний день. И сейчас "Сбер" активно работает над развитием корпоративного кредитования в валютах дружественных стран. Что касается наших клиентов-физлиц, то мы перестали выдавать розничные валютные займы еще в 2014 году. Все кредиты наши клиенты получают в российских рублях».

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Перевод задолженности в юани снижает риски заемщика, но только в случае, если компания зарабатывает именно в этой валюте. Но китайский юань, пока, скорее, исключение. Так, например, в индийских рупиях Россия ежемесячно накапливает около $1 млрд, подсчитал Bloomberg. Из-за валютного законодательства страны вывести деньги оттуда сложно. Но и внутри России оперировать валютами азиатских и восточных стран почти невозможно, пояснил управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов:

«В первую очередь кредитование в юанях, конечно, направлено на компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность — на экспортеров, заемщиков, у которых есть выручка в соответствующей валюте. Если у предприятия выручки в юанях не будет, то такое кредитование несет повышенные рыночные риски и для заемщика, и, соответственно, для банка-кредитора.

В последнее время наметился тренд на увеличение доли различных среднеазиатских и ближневосточных валют в расчетах. То есть все полностью завязано на структуру экспорта. Если дополнительные перспективы по развитию китайского направления в экспорте будут, то и корпоративный портфель в юанях также может расти.

Кредитования в дирхамах и рупиях пока нет либо это единичные случаи, но определенный потенциал развития здесь есть, потому что кредитование в разрезе валют полностью зависит от структуры экспортной выручки. Со стороны банков-кредиторов все еще очень сильно зависит от фондирования в этих валютах, и с этим пока неопределенность.

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Нужны соответствующие длинные вклады, и население вряд ли сможет их обеспечить. То есть здесь, скорее, речь о том, чтобы те же самые предприятия-экспортеры переводили выручку в дирхамах и рупиях на счета в российских банках, и поддерживали ее длительно, обеспечивая тем самым ресурсы для кредитования».

Доля валютных займов в портфеле кредитов нефинансовым организациям составляет 17%, сообщал Центробанк по состоянию на 1 июня. Для сравнения, в январе 2022 года на такие займы приходилась четверть всего объема.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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